Milton Nascimento tem assento negado no Grammy e brasileiros criticam premiação

O cantor brasileiro Milton Nascimento, 82 anos, teve assento negado na premiação do Grammy Awards 2025, que aconteceu na noite do último domingo, 2, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A cantora estadunidense Esperanza Spalding foi ao Instagram para protestar após a lenda da música brasileira ser impossibilitada de ficar nas mesas principais do evento.

Ela — que gravou com Bituca o disco “Milton + Esperanza”, um dos indicados a melhor álbum de jazz desta edição — levou um cartaz com a imagem de Milton, que dizia: “essa lenda viva deveria estar sentada aqui”. Não demorou muito para que internautas brasileiros detonassem a premiação nas redes sociais.

“Então, Milton não ganhou um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me pareceu certo. Não estou falando de ganhar um Grammy. Estamos celebrando a gloriosa vitória de Samara Joy. Estou falando de um assento físico… Aqui nesta mesa onde estou sentada. Estou indignada que essa lenda viva não tenha sido considerada importante o suficiente para se sentar entre os A-listers, ou seja lá como as mesas no salão principal são organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo. Gritem se nos virem na TV!”, completou Esperanza.

A dupla perdeu o prêmio para Samara Joy, por “A Joyful Holiday”.

No Instagram e no X (antigo Twitter), internautas protestaram pelo desrespeito contra Milton. “Respeitem Milton Nascimento, p*rra”, rescreveu um. “Grammy, cadê o assunto de Milton Nascimento?!”, comentou outra. “Achou que estávamos dormindo??? Tamo, não! Respeitem o Milton Nascimento! Cadê a cadeira do maior cantor brasileiro e que está concorrendo?”, escreveu mais um.

“Milton Nascimento é maior que todos os vencedores”, “quando os Estados Unidos aprenderem a respeitar a arte de Milton, talvez possam respeitar a lenda”, “é vergonhoso o que vocês fizeram com Milton Nascimento”, “fica esperto, Grammy, mexeu com o pais errado. Milton é lenda”, “derrubaram a cachopa de marimbondo, agora aguentem”, “absurdo o que fizeram com o Milton Nascimento!!! Ele merece muito respeito!!! Respeitem a sua história, Respeitem o nosso grande ídolo!!!” e “essa premiação serve mesmo só pra tradicional auto bajulação estadunidense né, grande surpresa… Milton merecia um lugar próprio na mesa junto com Esperanza! Mais respeito com ele, que é uma lenda viva da música, um precioso diamante pro Brasil e pro mundo!”, dispararam.

Confira a repercussão abaixo: