Milton Nascimento emociona público de Tiradentes em estreia de documentário

Milton Nascimento, 82 anos, surpreendeu o público que foi assistir ao lançamento de “Milton Bituca Nascimento”, ao aparecer no telão da 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, que chegou ao fim no último sábado, 1º.

O cantor veterano não pode comparecer ao evento, pois embarcou para os Estados Unidos, onde concorrerá à categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz no Grammy Awards 2025, neste domingo, 2, mas gravou um vídeo aos fãs, que foi exibido instantes antes do documentário sobre a sua última turnê de shows.

“Não pude estar com vocês hoje, porque estou me preparando para concorrer ao Grammy, em Los Angeles. Estou passando por aqui para desejar um ótimo filme a vocês. Um beijão”, disse o cantor, sendo aplaudido pelo público que acompanhava a sessão. Veja abaixo:

“Milton Bituca Nascimento” traz relatos de personalidades nacionais e internacionais, que mantêm amizade com Milton até os dias de hoje, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Simone, Quincy Jones, Pat Metheny, Paul Simon, João Bosco, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Spike Lee, entre outros.

Narrado pela voz de Fernanda Montenegro, 95 anos, o documentário também exibe depoimentos do próprio Milton com o seu filho, Augusto Kesrouani Nascimento, e aborda a projeção musical que o artista conquistou no exterior.

Apesar disso, parte do público que assistiu ao documentário sentiu falta de uma maior musicalidade no projeto, que pudesse despertar memórias afetivas ao ouvir os grandes sucessos na voz de Milton.

“Milton Bituca Nascimento” chega ao cinema em março de 2025.