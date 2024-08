Milton Nascimento é chamado de ‘divindade musical’ por imprensa internacional

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2024 - 10:45 Para compartilhar:

Milton Nascimento foi elogiado pela mídia internacional. Aos 81 anos de idade, o cantor brasileiro lançou o disco em parceria com Esperanza Spalding, o “Milton + Esperanza”, que o consagrou como “divindade musical no Brasil” para o jornal “The New York Times”.

O veículo estadunidense descreveu o artista veterano não só como uma divindade, mas também como “uma das grandes vozes da música” e “uma força etérea que percorria oitavas com emoção e energia, deslizando perfeitamente entre um barítono aveludado e um falsete celestial”.

A matéria, assinada por Jack Nicas, ainda trouxe declarações de colegas de Milton enaltecendo o cantor. “Ele é uma grande síntese da melhor música brasileira”, disse o produtor, compositor e jornalista Nelson Motta.

Esperanza também contribuiu ao elogiar Milton. “Mesmo tendo belas progressões e melodias inesperadas no samba e em muitas músicas brasileiras, as dele são diferentes; foram absorvidas até a medula pelos brasileiros, e tenho certeza que isso afetou sua consciência como povo”, declarou.

“Milton + Esperanza” estreou em 9 de agosto, com 16 faixas. Os dois parceiros cantaram cinco das músicas em uma performance para a série “Tiny Desk”, gravada na própria casa de Milton, no Rio de Janeiro.