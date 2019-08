Milton Mendes é confirmado como novo treinador do São Bento

O sonho do presidente Márcio Rogério Dias se tornou realidade nesta sexta-feira e Milton Mendes será o treinador do São Bento na sequência da Série B do Brasileiro. A apresentação acontece na próxima segunda-feira.

Substituto de Doriva, demitido na última quinta, Milton Mendes vai estrear só no próximo final de semana, diante do Figueirense, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Neste sábado, contra o Atlético-GO, o time será comandado interinamente pelos auxiliares Marcelo Cordeiro e Luizinho Rangel.

“É com muita felicidade que encaro esse projeto, tentando fazer com que traga os resultados que são necessários para colocar o Azulão em um patamar superior. O torcedor é peça importante nesse processo porque é ele quem incentiva, então nós, que estamos lá dentro do campo trabalhando, precisamos muito do apoio de vocês”, disse o treinador.

Milton Mendes, de 54 anos, estava no Santa Cruz, onde não conseguiu a classificação para as quartas de final da Série C. Ele tem passagens ainda por Paraná, Ferroviária, Athletico-PR, Marítimo-POR, Al Shahaniya-QAT, Kashiwa Reysol-JAP, Vasco e Sport.

No São Bento, Milton Mendes tem como principal objetivo escapar do rebaixamento. O time está na zona de rebaixamento, com 19 pontos.