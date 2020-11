Miltinho Teixeira e Ricardo Agostinho registram candidaturas à eleição santista

A eleição presidencial do Santos tem mais duas candidaturas oficializadas. Nesta quinta-feira, Milton Teixeira Filho e Ricardo Agostinho registraram as suas chapas para o pleito, que está agendado para 12 de dezembro, se juntando a Fernando Silva na disputa pelos votos dos sócios do clube. O vencedor presidirá o Santos de 2021 a 2023.

Advogado e empresário, Milton Teixeira Filho lidera a chapa “Tradição e Inovação”, registrada nesta quinta na Secretaria Social do Santos. Ele é filho do ex-presidente santista Milton Teixeira e irmão do também ex-presidente Marcelo Teixeira, que nesse momento comanda o Conselho Deliberativo.

Miltinho terá José Macedo Reis como candidato à vice-presidência do Santos. “Não existe nenhum momento na vida que crescemos mais do que quando os ventos contrários vêm sobre nós. Quando isso acontecer, ‘abra as suas asas’, pois sua ‘pipa’ irá alcançar alturas nunca antes alcançadas. Hoje todos os caminhos nos levam à Vila mais famosa do mundo. Com a força e a capacidade intelectual humana lutaremos para defender aquilo que acreditamos ser justo e perfeito. Por meio do trabalho e, principalmente, pela fé em Deus, os sonhos serão realizados. ‘É um orgulho que nem todos podem ter'”, escreveu, em texto publicado nas redes sociais.

Publicitário, Ricardo Agostinho lidera a chapa “Transforma, Santos”. Ele iniciou sua carreira profissional na diretoria comercial da afiliada da Rede Bandeirantes em Vitória (ES). Hoje atua na área de varejo da indústria farmacêutica. Ele tem o empresário Ronald Monteiro como candidato a vice.

As candidaturas à presidência do Santos precisam ser registradas até domingo. A expectativa é que Andres Rueda, Daniel Cury, Esmeraldo Tarquínio e Rodrigo Marino o façam. Já Vagner Lombardi, que era outro pré-candidato, anunciou recentemente a desistência de participar da eleição.

Veja também