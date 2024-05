Millie Bobby Brown e filho de Jon Bon Jovi se casam em segredo, afirma jornal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/05/2024 - 17:00 Para compartilhar:

Eleven de “Stranger Things”, a atriz Millie Bobby Brown, 20 anos, já é uma mulher casada, segundo o jornal britânico The Sun. Ela e Jake Bongiovi, 22, que estavam noivos desde abril do ano passado, teriam trocado alianças no último fim de semana.

O casamento teria acontecido somente no civil e em ‘segredo’ da mídia, com lugar apenas para familiares próximos do casal, incluindo Jon Bon Jovi, pai do rapaz, assim como a comemoração.

Segundo o tablóide, fontes teriam informado que o casal “está planejando uma cerimônia maior nos Estados Unidos, mas se casaram legalmente e assinaram a papelada”.

“Foi um dia romântico, minimalista e discreto – os dois receberam os familiares mais próximos para dizer seus votos”, teria declarado uma pessoa próxima ao casal.

A estrela da série “Stranger Things” e o modelo estão juntos há três anos. Ao anunciar o noivado, eles compartilharam uma postagem no Instagram fazendo troca de declarações.

“Eu te amei três verões agora, querido, eu quero todos eles”, disse ela na legenda em que exibe o anel de noivado.

