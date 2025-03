Millie Bobby Brown completa quatro anos de relação com Jake Bongiovi e se declara

A atriz e cantora Millie Bobby Brown, de 21 anos de idade, conhecida mundialmente por dar vida à personagem Eleven, na série ‘Stranger Things’, completou quatro anos de relação com o marido, o modelo e ator Jake Bongiovi, de 22 anos, neste domingo, 23.

Nos Stories do Instagram, os dois, que se casaram em maio do ano passado, falaram dos anos de união. “Quatro anos com você”, escreveu a artista, com um vídeo em que aparece sendo carregada no colo pelo marido, que é filho do músico Jon Bon Jovi.

“O tempo voa. Quatro anos! Te amo mais a cada dia”, disse Jake com uma foto sem camiseta ao lado da esposa, de biquíni, em um passeio de barco.

Millie e Jake tiveram um casamento discreto, com uma cerimônia secreta e luxuosa, em maio do ano passado, um mês depois de anunciarem o noivado. Em outubro, Millie chegou a divulgar fotos da cerimônia em suas redes sociais.

“Para sempre e sempre, sua esposa”, legendou as fotos em que mostrou detalhes dos vestidos usados, local escolhido para a cerimônia, decoração e até mesmo o bolo de casamento. Jake também fez uma postagem, com a legenda: “Para sempre e sempre, seu marido.”