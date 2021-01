Milli Vanilli pode virar filme e série

Um dos pivôs de uma das histórias mais escabrosas do pop mundial, o cantor Fab Morvan, integrantes do extinto duo Milli Vanilli, quer contar a história do grupo premiado que não passava de uma farsa. À agência de notícias France Press, Morvan disse que pretende levar a saga do Milli Vanilli para o cinema, uma série de TV e às páginas de uma biografia, tudo ainda nas negociações. “No dia em que ganhamos aquele Grammy (1990), era como se eu tivesse fervido uma panela. Algo estava prestes a explodir.”

A incrível história de sucesso rápido do Milli Vanilli começou a desabar assim que um vídeo passou a ser divulgado meses depois do duo receber o Grammy na categoria Melhor Artista Estreante em 90.

A cena bizarra aconteceu durante um concerto ao vivo no Lake Compounce Theme Park em Bristol (Connecticut), gravado pela MTV norte-americana em julho de 1989.

Enquanto cantavam Morvan e seu parceiro, o germânico-americano Rob Pilatus (morto em 2 de abril de 1998 depois de afundar-se nas drogas com o término do grupo), a fita cassete com a gravação da música Girl You Know It’s True (o maior sucesso) emperrou e começou a repetir a frase Girl You Know It’s… por várias vezes, deixando claro que o grupo não estava cantando ao vivo, como todos pensavam.

Mas o pior não era isso. Uma denúncia afirmava que as vozes que estavam gravadas nos discos do Milli Vanilli também não eram nem de Morvam nem de Pilatus.

Fab descreve o que chama de “armadilha” na entrevista à France Press: “Éramos inexperientes, os produtores tinham a indústria por trás deles, eles nos colocavam para dormir, como o encantador de serpentes. Se não fizéssemos o que mandavam, não poderíamos trabalhar.”

Com o escândalo, o Milli Vanilli foi banido do meio musical. Rob passou a ter sérios problemas com drogas e Fab tentou se reinventar como cantor, resignando-se para mostrar sua voz em pequenos projetos (e, acredite, ela não é tão ruim).

A gravadora que os contratou à época, a BMG-Arista, do poderoso Clive Davis, disse que não sabia de nada e se safou de qualquer sanção.

Um documentário sobre a vida de Davis, que está na Netflix, toca no assunto por alguns segundos, com ele repetindo que não sabia de nada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja também