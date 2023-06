Militares matam seis guerrilheiros do ELN antes do início da trégua na Colômbia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 15:47 Compartilhe

Militares da Colômbia mataram em combate seis guerrilheiros do ELN perto da fronteira com a Venezuela a poucas semanas de um cessar-fogo bilateral que terá início em 3 de agosto, informou o ministro da Defesa nesta terça-feira (27).

Há “seis integrantes dessa organização mortos, quatro homens, duas mulheres (…) As operações ainda continuam” no departamento (estado) de Arauca (leste), informou Iván Velásquez à imprensa. Trata-se de um dos maiores golpes no Exército de Libertação Nacional (ELN), que desde novembro mantém diálogos de paz com o governo do presidente Gustavo Petro.

