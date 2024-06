Militares invadem prédio do governo na Bolívia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

LA PAZ, 26 JUN (ANSA) – Diversos militares armados sob a liderança do ex-comandante do exército boliviano Juan José Zuñiga invadiram nesta quarta-feira (26) o prédio do governo onde o presidente do país, Luis Arce, está reunido com todo seu gabinete.

As imagens transmitidas ao vivo pelo emissora Telesur mostram um veículo militar blindado forçando a porta principal do edifício e Zuñiga entrando no local acompanhado por soldados com os rostos cobertos.

Antes da invasão, o ex-comandante fez uma declaração pública em uma praça de La Paz, onde pediu a renúncia de Arce e de todo o governo da nação.

“A democracia deve ser respeitada”, escreveu Arce em suas redes sociais.

A Organização dos Estados Americanos (OEA), através do presidente Luis Almagro, condenou as ações dos militares bolivianos e expressou solidariedade ao chefe de Estado.

“Condenamos da forma mais contundente a ação do exército boliviano. Expressamos nossa solidariedade ao presidente Arce. A comunidade internacional e a OEA não tolerarão qualquer forma de perturbação da ordem constitucional legítima na Bolívia ou em qualquer outro lugar”, afirmou Almagro. (ANSA).