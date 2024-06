Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/06/2024 - 18:01 Para compartilhar:

LA PAZ, 26 JUN (ANSA) – Tropas militares sob o comando do ex-comandante do exército boliviano Juan José Zuñiga invadiram o prédio do governo onde o presidente do país, Luis Arce, está reunido com todo seu gabinete. (ANSA).