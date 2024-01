Militares entram na prisão de Guayaquil em meio à guerra contra o tráfico

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/01/2024 - 11:32 Para compartilhar:

Centenas de militares e policiais entraram, nesta quinta-feira (18), em um presídio do complexo penitenciário de Guayaquil (sudoeste), cidade portuária que é o centro da guerra do governo contra as gangues de traficantes de drogas, informaram as Forças Armadas.

As forças de segurança “realizam uma nova intervenção no Centro de Privação de Liberdade #Guayas, controlando o perímetro externo e interno do centro penitenciário”, afirmaram as Forças Armadas em sua conta na rede social X. Repórteres da AFP registram tanques e esquadrões fortemente armados ao redor da prisão.

pld/mr/aa/tt

