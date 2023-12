Militar americano reconhece pais em antiga foto tirada na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 26/12/2023 - 17:50 Para compartilhar:

TRIESTE, 26 DEZ (ANSA) – Christopher Swaim, filho de um ex-soldado norte-americano e de uma mulher italiana, reconheceu seus pais em uma foto tirada em 1954 pelo fotógrafo Ugo Borsatti em uma estação de trem em Trieste.

A imagem, que resgata uma história de amor, mostra James, que estava dentro de um vagão de trem, beijando Graziella através da janela do veículo.

O então jovem norte-americano, que servia o Exército dos EUA em Trieste, na Itália, se apaixonou pela mulher, que trabalhava lavando roupas dos soldados para ganhar algum dinheiro.

A relação do casal não durou muito, pois James precisou voltar ao seu país natal. No entanto, Graziella foi até a estação para se despedir do norte-americano e por lá Borsatti tirou a fotografia.

A história de amor de James e Graziella não havia terminado, pois retomaram o relacionamento e se casaram em novembro daquele ano, em Livorno, e após superarem várias adversidades, o casal foi morar nos Estados Unidos.

Christopher, nascido em 1956, se alistou no Exército americano e foi enviado ao território italiano e, após descobrir a existência da foto, viajou até Trieste para conhecer Borsatti pessoalmente. (ANSA).

