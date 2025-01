Militantes do MST são mortos a tiros no estado de São Paulo

Dois integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram assassinados a tiros em um ataque que também deixou seis feridos no interior do estado de São Paulo, anunciou neste sábado (11) o governo federal.

O Ministério da Justiça ordenou à Polícia Federal abrir uma investigação, alegando uma “violação a direitos humanos”, em comunicado compartilhado no perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social X.

O ataque ocorreu entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado no assentamento Olga Benário em Tremembé, no interior de São Paulo.

“O presidente Lula ligou para a Direção Nacional do MST, expressou solidariedade ao movimento e às famílias” das vítimas, informou o MST no X.

“Os corpos das duas vítimas ainda não foram liberados do IML [Instituto Médico Legal], e o velório está previsto para amanhã [domingo] pela manhã”, acrescentou o movimento fundado em 1984.

Segundo Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que visitou o local, “no total foram oito atingidos” pelos disparos, e um dos mortos no ataque foi Valdir do Nascimento, de 52 anos, líder do MST na região.

O coordenador nacional do MST, Gilmar Mauro, disse ao site UOL que Nascimento foi morto com muitos tiros na cabeça, “o que prova que esse grupo foi lá para aniquilá-lo”.

