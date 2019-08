Militância bolsolula

O PSDB trabalha para emplacar uma nova narrativa visando às eleições de 2020 e 2022. A ideia não é apenas se desvincular tanto do PT, quanto de Bolsonaro com o propósito de se consolidar como uma alternativa real para quem quer fugir dos extremos. Os tucanos querem mostrar também que os dois pólos hoje antagônicos (PT e Bolsonaro) já foram faces da mesma moeda num passado não tão distante. “Se Lula já teve 87% de popularidade, significa que muitos bolsonaristas de hoje foram lulistas no passado. PSDB nunca foi PT”, postou hoje o perfil oficial do PSDB no twitter. O militante bolsonarista pode até discordar da tese, mas o próprio Bolsonaro admitiu ter votado em Lula em 2002 contra José Serra. Ou seja, a história é implacável: Bolsonaro, de fato, já foi Lula.