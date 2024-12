Milionário esconde baús pelos EUA e inicia caça ao tesouro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/12/2024 - 18:50 Para compartilhar:

NOVA YORK, 2 DEZ (ANSA) – O milionário Jon Collins-Black escondeu cinco baús pelo território americano e deu início a uma caça ao tesouro avaliada em US$ 2 milhões.

A iniciativa atraiu o interesse de diversas pessoas, tanto que o investidor lançou um livro (“There’s Treasure Inside”) oferecendo dicas aos aventureiros que embarcarão na jornada.

Os baús possuem diversas coisas, entre elas estatuetas raras de Pokémons, um bitcoin no valor de US$ 100 mil e artefatos históricos, como um broche de diamante e safira que era da ex-primeira-dama dos Estados Unidos Jacqueline Kennedy (1929-1994).

De acordo com Collins-Black, os aventureiros não precisam ser gênios para encontrar as pistas rumo aos tesouros. O livro, que é uma espécie de guia, possui quebra-cabeças e mapas para que as pessoas localizem os baús.

“Criei esta caça ao tesouro porque vivo para a aventura e espero despertar o mesmo sentimento de admiração e curiosidade em todos que participarem”, declarou o milionário. (ANSA).