‘Milionário do Brega’ sofre acidente de moto e é internado no Maranhão

O cantor maranhense Edésio Nascimento, conhecido como ‘Milionário do Brega‘, se envolveu em um acidente de moto na quinta-feira (21), e foi internado em um hospital em Pinheiro, no Maranhão. As informações são do UOL.

De acordo com familiares do cantor, ele estava com o filho de 13 anos em uma moto e acabou perdendo o controle do veículo, fraturando um braço e tendo outras escoriações pelo corpo.

O filho de Edésio, conhecido como Elsinho, também teve luxações, mas já saiu do hospital. Seu pai, no entanto, precisou passar por cirurgia e segue internado.

O cantor passou a utilizar o apelido Milionário do Brega após ter ficado famoso por ganhar duas vezes na loteria em menos de três meses, e acumular uma fortuna de mais de R$ 1 milhão.

Saiba mais