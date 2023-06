Milionário diz ter desistido de ir em submarino desaparecido: ‘Estrutura improvisada’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 15:28 Compartilhe

O magnata do marketing digital Chris Brown, de 61 anos, afirmou que seria um dos passageiros do submarino que desapareceu no Oceano Atlântico durante uma expedição para observar os destroços do Titanic. Ele disse que teria ficado assustado com a “estrutura improvisada” do submersível.

O que aconteceu:

Em entrevista ao tabloide britânico The Sun, Chris afirmou ter sido um dos primeiros interessados a participar da expedição, que tinha como objetivo descer 3,8 mil metros para se aproximar dos destroços do transatlântico, que afundou no dia 15 de abril de 1912 depois de colidir com um iceberg;

À época, Chris e seu amigo Hamish Harding, que encontra-se a bordo do submersível, realizaram um depósito de US$ 10 mil (equivalente a R$ 47,5 mil) pela viagem. “Fui uma das primeiras pessoas a se inscrever para esta viagem com a OceanGate enquanto o submersível estava sendo desenvolvido”, explicou;

O magnata do marketing digital, no entanto, mudou de ideia quando conheceu a estrutura do submarino. “Descobri que eles usavam postes de andaimes velhos para o lastro do submarino. E seus controles eram baseados em controladores de estilo de jogo de computador”, finalizou.

Relembre o caso:

O submersível, apelidado de “Titanic”, iniciou a descida na manhã do dia 18 de junho e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois;

Na sequência, equipes de resgate dos Estados Unidos e Canadá passaram a realizar buscas pelo submarino, que incluiu boias de sonar lançadas no oceano para monitorar uma profundidade de 3.962 metros;

O piloto e ex-militar francês Paul-Henry Nargeolet embarcou no pequeno submarino com Stockton Rush, presidente da OceanGate, o bilionário britânico Hamish Harding, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood;

A situação fica cada vez mais complicada para os passageiros do submarino, pois o oxigênio de emergência para 96 horas pode acabar nesta quinta-feira, 22;

A Guarda Costeira dos EUA informou que “destroços” foram encontrados por um robô na área de busca do submersível.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias