Milik depende de exames médicos para assinar com o Marselha Atacante polonês do Napoli será contratado por clube francês em empréstimo com cláusula de compra

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o atacante polonês Arkadiusz Milik, de 26 anos, está pronto para assinar com o Olympique de Marselha, da França. O jogador irá fazer exames hoje em Marselha para ser anunciado em acordo de empréstimo com opção de compra no final do período.

Milik está chegando ao final de seu contrato com o Napoli. O vínculo do jogador com o clube italino se encerra em junho de 2021, e ele já pode assinar um pré-contrato com outras equipes. Para não sair sem uma quantia financeira, a equipe do atacante optou por negociá-lo nesta janela de transferências.

Aos 26 anos, Milik chegou ao Napoli em 2016, e está em sua quinta temporada pelo clube, mesmo sem jogar em 2020-2021. O jogador tem 122 jogos e 48 gols pela equipe italiana, sendo destaque por muitos anos. Victor Osimhen é o atual titular do ataque.

O Olympique de Marselha ocupa hoje a sexta colocação do Campeonato Francês, e soma 32 pontos em 19 jogos. Neste sábado, a equipe de André Villas-Boas enfrentará o Mônaco, pela 20ª rodada da Ligue 1, às 17h (de Brasília).

