Milik brilha e leva Juventus à semifinal da Copa da Itália

A Juventus se classificou para as semifinais da Copa da Itália ao golear o Frosinone por 4 a 0 nesta quinta-feira (11), em Turim, com direito a hat-trick do atacante Arkadiusz Milik.

Os ‘bianconeri’, campeões de cinco das últimas dez edições do torneio, vão enfrentar a Lazio em abril por uma vaga na final, enquanto a outra semifinal será entre Fiorentina e Atalanta. Os dois confrontos serão disputados em jogos de ida e volta.

A Juve, atual vice-líder do Campeonato Italiano, atrás da Inter de Milão, abriu o placar aos 11 minutos com Milik cobrando pênalti, assinalado quando Pol Lirola cometeu falta na área sobre Fabio Miretti.

O atacante polonês fez o segundo aos 38 minutos, após boa jogada combinada com o meia americano Weston McKennie.

Pouco depois da volta do intervalo, Milik completou seu hat-trick ao marcar com assistência de Manuel Locatelli (48′). O atacante chegou a balançar as redes pela quarta vez, mas o gol foi anulado por impedimento (57′).

Quem fechou a goleada da Juventus foi jovem turco Kenan Yildiz, de 18 anos, aproveitando mais um passe decisivo de McKennie (61′).

— Jogos das quartas de final da Copa da Itália:

– Terça-feira, 9 de janeiro:

(+) Fiorentina – Bologna 0 – 0 (5-4 nos pênaltis)

– Quarta-feira, 10 de janeiro:

(+) Lazio – Roma 1 – 0

Milan – (+) Atalanta 1 – 2

– Quinta-feira, 11 de janeiro:

(+) Juventus – Frosinone 4 – 0

— Programação das semifinais:

Fiorentina – Atalanta

Lazio – Juventus





