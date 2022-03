Miliciano italiano pró-Rússia é morto no norte de Donetsk

VENEZIA, 31 MAR (ANSA) – Um miliciano italiano de 46 anos, combatente das forças separatistas pró-Rússia de Donbass, foi morto na noite da última quarta-feira (30) em batalha no vilarejo de Adveedka, ao norte de Donetsk.

Edy Ongaro foi atingido por uma granada, segundo uma publicação do coletivo Estrela Vermelha do Nordeste divulgada nesta quinta(31). A morte também foi confirmada à ANSA por Massimo Pin, amigo do italiano, que está em contato com membros da “caravana antifascista” localizada no Oblast.

“Infelizmente é verdade. Os companheiros de Donbass foram informados da morte de Edy por oficiais da milícia popular a que ele pertencia. Antes de comunicar, informaram o pai e o irmão”, disse Pin.

Ongaro nasceu em Portogruaro, em Veneza, e chegou ao Donbass em 2015. Segundo o coletivo Estrela Vermelha, o italiano era “um companheiro puro e corajoso, mas frágil”, que “cometeu erros na Itália”. (ANSA)

