Milhões de pessoas celebram o Ano da Serpente na Ásia

Centenas de milhões de pessoas na Ásia celebram nesta quarta-feira (29) o início do Ano Novo Lunar com jantares de família, fogos artifício e desejos de prosperidade para encerrar o Ano do Dragão e dar as boas-vindas ao Ano da Serpente.

A China tem oito dias de feriado devido ao Festival da Primavera, um período tradicional de viagens, durante o qual as estações ferroviárias ficam lotadas de pessoas que visitam suas famílias, um movimento que pode bater um recorde este ano.

As ruas, shoppings, prédios comerciais e residências são decoradas com faixas vermelhas, que se acredita que afastam o mal, em grande parte do leste e sudeste da Ásia, incluindo países como Coreia do Sul, Singapura, Vietnã e Tailândia.

Em Taiwan, pessoas de todas as idades compareceram aos templos da ilha na manhã desta quarta-feira com oferendas de frutas, doces, biscoitos e nozes para meditar e orar.

“Nossa tradição é visitar o templo e orar por boa sorte durante o ano”, afirmou Chen Ching-yuan, 36 anos, que compareceu ao Templo Longshan de Taipé com sua mãe.

Alguns visitantes dos templos receberam o Ano Novo com incenso.

Lin Yu-soon, 73 anos, compareceu ao templo com a família.

“No primeiro dia do ano lunar, nós visitamos o templo e fazemos uma breve excursão. Apenas isso. Vir aqui nos conforta espiritualmente enquanto rezamos”, disse Lin à AFP.

– Recorde de viagens na China –

No período tradicional de 40 dias antes, durante e depois do Ano Novo Lunar na China continental, quase nove bilhões de viagens estavam previstas entre as províncias por todos os meios de transporte.

As viagens de trem e avião devem alcançar “níveis recorde” este ano, de acordo com a agência estatal de notícias Xinhua.

Na Coreia do Sul, as nevascas interromperam viagens de trem, ônibus e avião pelo país, enquanto milhares de pessoas estavam em deslocamento para visitar suas famílias.

A principal estação de Seul estava lotada de passageiros com presentes e malas que aguardavam para deixar a capital.

As imagens divulgadas pela imprensa local mostravam veículos cobertos de neve em rodovias paralisadas pelas tempestades.

As autoridades alertaram que a viagem entre Seul e a cidade portuária de Busan pode demorar mais de sete horas, um trajeto que habitualmente é completado em quatro horas.

Algumas pessoas optaram por viajar para o exterior. A administração do Aeroporto Internacional de Incheon informou que mais de 2,1 milhões de passageiros devem utilizar o terminal para deixar a Coreia do Sul entre 24 de janeiro e 2 de fevereiro.

“Deve ser a média diária de passageiros mais elevada para um Ano Novo Lunar desde que o aeroporto foi inaugurado em 2001”, afirmou a empresa que administra o local.

Os astronautas chineses Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze enviaram saudações da estação espacial Tiangong na terça-feira. Em um vídeo divulgado pela Agência Espacial Tripulada da China, os três exibem figuras de papel com o caractere chinês “fu”, que representa boa sorte.

“No Ano Novo, que todos os seus sonhos se realizem”, disse Wang, que formou um coração com as mãos.

burs-je/rsc/mas/dbh/fp