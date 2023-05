Milho tem baixas consecutivas diárias desde março em importante praça de SP, diz Cepea

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 16:06 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Os preços do milho na região de Campinas (SP), uma das referências para o mercado brasileiro, registra uma sequência diária de baixas desde o final de março, com o clima favorável para as lavouras no Brasil e nos Estados Unidos, segundo análise publicada nesta sexta-feira pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP.

O indicador Esalq/BM&FBovespa acumula 26 dias úteis consecutivos de queda, operando atualmente no menor patamar nominal desde setembro de 2020, disse o Cepea.

Na quinta-feira, o indicador fechou a 62,85 reais/saca de 60 kg, baixa de 7,2% frente ao mesmo dia da semana passada. Em um ano, a retração é de 28%.

“Nas regiões pesquisadas pelo Cepea, as desvalorizações também foram intensas, com destaque para Mato Grosso e Mato Grosso Sul, onde as quedas superaram os 10% em sete dias”, disse o centro de estudos.

Na média das regiões, as cotações recebidas pelo produtor (mercado de balcão) cederam 5,4%, e as do mercado de lotes (negociações entre empresas), 5,7%.

(Por Roberto Samora)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias