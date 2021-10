Milho, soja e trigo avançam em Chicago com forte demanda mundial

Por Julie Ingwersen

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do milho nos Estados Unidos atingiram uma máxima em duas semanas nesta quarta-feira e os futuros da soja também avançaram, apoiados pela forte demanda global, mercados à vista firmes e preços crescentes de óleo vegetal.

Os futuros do trigo nos EUA subiram, enquanto os do trigo de primavera da bolsa de Mineápolis atingiram o pico de nove anos com redução da oferta global de trigo de moagem de alta qualidade.

Além disso, suporte adicional veio de um dólar mais fraco, o que tende a tornar os grãos norte-americanos mais atraentes no mercado mundial. O dólar caiu com a melhora do sentimento de risco. [USD/]

Na bolsa de Chicago, o milho para dezembro fechou em alta de 9 centavos de dólar, em 5,3925 dólares por bushel, após atingir 5,40 dólares, a máxima desde 6 de outubro. A soja para novembro fechou em alta de 17,50 centavos de dólar, em 12,4550 dólares por bushel.

O trigo para dezembro fechou em alta de 13,25 centavos de dólar em 7,4925 dólares por bushel e o trigo negociado em Mineápolis atingiu 9,9450 dólares, a máxima em um gráfico contínuo do contrato spot desde julho de 2012.

“Com o aumento dos insumos, o produtor não tem certeza de quais serão seus custos. Então, ele está vendendo o excedente (de grãos) que não pode armazenar, mas segurando o resto por causa de temores inflacionários”, disse Don Roose, presidente da US Commodities, sediada em Iowa.

