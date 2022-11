Milho sobe em Chicago impulsionado por exportações dos EUA; soja e trigo caem

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 17/11/2022 - 18:49 Compartilhe

Por Julie Ingwersen

(Reuters) – Os contratos futuros de milho da Bolsa de Chicago fecharam em ligeira alta nesta quinta-feira, com o apoio de fortes exportações dos Estados Unidos compensando a pressão inicial de um acordo para estender um corredor para exportações de grãos da Ucrânia devastada pela guerra.

A soja e o trigo recuaram.

O milho de dezembro fechou em alta de 2,25 centavos, a 6,6750 dólares por bushel, recuperando-se após atingir uma mínima de 6,5475 dólares.

O Departamento de Agricultura dos EUA informou que as exportações de milho na semana encerrada em 10 de novembro somaram 1.169.700 toneladas, em direção ao limite superior das expectativas comerciais de 700.000 a 1.500.000 toneladas.

Os contratos futuros de soja fecharam em baixa devido a preocupações com a demanda, já que a China, principal compradora global, luta contra os bloqueios devido à Covid-19, disseram operadores.

O contrato de soja para janeiro caiu 12,25 centavos, a 14,17 dólares por bushel, depois de cair para 14,0675 dólares, o menor valor do contrato desde 31 de outubro.

Já os contratos de trigo recuaram, atingindo a mínima de dois meses e meio, depois que a Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou um acordo para estender um corredor de grãos para exportações da Ucrânia devastada pela guerra.

O trigo de inverno vermelho suave de dezembro caiu 10,75 centavos, a 8,0675 dólares por bushel, depois de cair para 7,9375 dólares, o menor valor do contrato desde 1º de setembro.

O acordo do Mar Negro destinado a aliviar a escassez global de alimentos facilitando as exportações agrícolas da Ucrânia de seus portos do sul foi prorrogado por 120 dias, embora Moscou tenha dito que suas próprias demandas ainda não foram totalmente atendidas.

(Reportagem de Julie Ingwersen)

