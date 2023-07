Milho: produção na 2ªsafra 2022/23 deve alcançar 107,2 milhões de toneladas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 8:54 Compartilhe

São Paulo, 20 – A Agroconsult estimou produção brasileira de milho segunda safra 2022/23 de 107,2 milhões de toneladas, 16% acima do ciclo anterior. A projeção representa aumento de 4,8 milhões de toneladas ante a estimativa feita em maio. A área plantada foi estimada em 16,9 milhões de hectares, crescimento de 1,2% ante a safra passada.

A produtividade na segunda safra deve alcançar 105,5 sacas/hectare (+14,8% ante 2021/22). Segundo a consultoria, a produção total de milho no Brasil em 2022/23 poderá chegar a 137,4 milhões de toneladas, volume 16,1% superior ao do ciclo anterior. Os números foram apresentados nesta quarta-feira (19), em evento de encerramento da etapa milho do Rally da Safra, promovido pela consultoria.

De acordo com o coordenador do Rally da Safra, André Debastiani, a colheita da segunda safra de milho pode se estender até setembro – em virtude do alongamento do ciclo da soja, muitas regiões adotaram um calendário que não foi favorável ao cereal. Por causa disso, afirmou, o ritmo de crescimento de produção não foi o mesmo nesta temporada. Em contrapartida, Debastiani disse que não há problema climático futuro que afete a produtividade. “Toda intempérie climática que acontecer agora não causa mais tanto dano”, afirmou. “Já estamos na metade de julho, o potencial das lavouras já está definido.”

Debastiani, destacou que a melhor distribuição das chuvas no ciclo e o bom desempenho das lavouras tardias favoreceram o resultado da safra de milho deste ano. Quanto à infestação pela cigarrinha, disse que “os danos hoje são muito menores” não só pelo clima menos propício ao desenvolvimento da praga, mas pelo manejo eficiente no campo. “O produtor vai aprendendo a manejar essa novas pragas e novas doenças que vão aparecendo e conseguindo reduzir o seu dano”, disse.

