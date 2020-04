Milho/MT: VBP do milho deve crescer 14,52% em 2020, para R$ 13,48 bilhões

São Paulo, 06/04 O Valor Bruto da Produção (VBP) de milho de Mato Grosso deve atingir R$ 13,48 bilhões em 2020, conforme a segunda estimativa do VBP da agropecuária do Estado divulgada pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O valor, se confirmado, representará alta de 14,52% em relação ao ano anterior. “Esse aumento da estimativa deve-se principalmente aos melhores patamares do preço e às expectativas de aumento da área cultivada com o cereal”, disse o Imea em boletim.

O instituto fez a ressalva de que o maior VBP não significa, necessariamente, mais renda para o produtor, em virtude de os custos operacionais de produção terem aumentado 11,88% ante a safra 2018/19. “Contudo, é fato que a alta dos preços se refletiu na disposição dos agricultores em aumentar a área de cultivo neste ano”, afirmou.

Com relação às exportações, o instituto destacou que Mato Grosso exportou 88,73 mil toneladas de milho em março, queda de 13% em comparação aos números de fevereiro, conforme dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, na semana passada. “As expectativas são de aumento das exportações (do Estado) após a colheita (de julho a setembro), quando a oferta do grão será maior”, informou o instituto no boletim.