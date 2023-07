Milho: MT colheu 68,23% da área em 2022/23; trabalho continua atrasado ante média de 5 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 9:43 Compartilhe

A colheita da safra de milho de inverno 2022/2023 em Mato Grosso atingiu 68,23% da área total semeada no Estado, informou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim semanal. Isso representa um avanço de 18,78 pontos porcentuais em relação à última sexta-feira, 7, quando a safra estava 49,45% colhida.

Há um atraso de 17,6 pontos porcentuais na colheita em relação aos 85,29% colhidos na mesma data de 2022 e também em relação à média dos últimos cinco anos para a cultura, de 72,93%. A região mais adiantada no Estado é o médio-norte, com 82,98% da área colhida e a mais lenta é o sudeste (47,14%).

Algodão

A colheita de algodão alcançou 6,85% da área plantada em Mato Grosso, informou o Imea, no boletim semanal. A retirada da fibra do campo avançou 3,65 pontos porcentuais na semana. Os trabalhos de campo estão 15,87 pontos porcentuais atrasados em relação a igual data da safra 2021/22, quando 22,72% do algodão havia sido colhido. Há atraso também na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 13,57%. A área mais avançada é a do nordeste mato-grossense (44,71%), enquanto a região noroeste é a mais atrasada (1,92%).

