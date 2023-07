Milho: MS deve colher safra de inverno 12,2% menor, de 11,2 mi de toneladas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2023 - 17:16 Compartilhe

São Paulo, 06/07 – Mato Grosso do Sul deve colher, na safra 2022/23, 11,206 milhões de toneladas de milho de inverno, informou em nota a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com base no boletim do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Projeto Siga). Este volume representa queda de 12,28% em relação à safra passada. A área plantada deve crescer 5,93% e alcançar 2,325 milhões de hectares, e a produtividade, 80,33 sacas por hectare, queda de 16,79%.

A secretaria alerta, porém, que a perspectiva para a cultura ainda é incerta, pois em Mato Grosso do Sul 54% da produção está fora da janela ideal de semeadura. “Isso aumenta o risco de danos causados por intempéries, como estiagem, geada e queda de granizo”, diz, na nota.

Em visita às propriedades produtoras do grão, técnicos da secretaria apuraram que, até 30 de junho, 91,6% dos plantios apresentavam boas condições; 7,1%, regulares e 1,3%, ruins. Até esta data, apenas 2,2% das lavouras haviam sido colhidas no Estado. Já a colheita está 3,5 pontos porcentuais atrasada em relação ao ciclo passado, quando 5,7% da área havia sido ceifada. Também há atraso em relação à média dos últimos cinco anos, que é de 5,8%.

