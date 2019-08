Milho: MS colheu 68,7% das lavouras de safrinha até a primeira semana de agosto

São Paulo, 07 – Mato Grosso do Sul colheu, até a primeira semana de agosto, 68,7% das lavouras de milho de segunda safra, referentes ao ciclo 2018/19. A informação é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), em nota, com base nos dados do Projeto Siga (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio).

A previsão é de colheita recorde, que deve atingir 10,127 milhões de toneladas, em razão do aumento em 5,73% na área plantada, para 1,918 milhão de hectares, e da produtividade de 88 sacas por hectare – média que poderia ser maior, alcançando até 100 sacas por hectare, se não fossem as geadas que atingiram várias regiões produtoras em MS, diz a Semagro. Assim, o total colhido deve ser 30% maior ante o ciclo 2017/18.

O norte de MS praticamente concluiu a retirada do cereal do campo, com 92,1% dos trabalhos encerrados; no sul do Estado, 70,5% foram colhidos e, no centro, 64,5%.

Em relação a igual período do ano passado, os trabalhos estão bastante adiantados, já que naquela época apenas 44,5% das lavouras de milho safrinha haviam sido ceifadas.