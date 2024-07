Milho/Imea: safra 2023/24 em MT deve alcançar 47,3 mi de t (-9,9% ante 2022/23)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 9:15 Para compartilhar:

São Paulo, 2 – Mato Grosso deve produzir 47,3 milhões de toneladas de milho na safra 2023/24, estimou o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea), em boletim. Esse volume representa queda de 9,9% em relação ao recorde da safra 2022/23, mas alta de 3,18% quando comparado à estimativa de junho do Imea.

O Imea manteve, além disso, a projeção de área semeada com o cereal em seus números de julho, a 6,94 milhões de hectares, ou 7,31% abaixo do que foi semeado em 2022/23, “devido à desmotivação dos produtores em relação aos preços do milho e ao custo mais alto para a temporada”, diz.

A produtividade, por sua vez, foi revisada para cima, a 113,53 sacas por hectare, alta de 3,18% ante a projeção de junho do Imea. “O aumento foi pautado pelos bons resultados das lavouras no Estado até o fim de junho de 2024”, justifica o Imea.