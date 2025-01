Milho/Imea: plantio em MT atinge 1,15% da área, o menor ritmo da série histórica

São Paulo, 28 – A semeadura do milho em Mato Grosso atingiu 1,15% dos 6,84 milhões de hectares projetados para a safra 2024/25, segundo dados divulgados pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) nesta segunda-feira, 27. O ritmo é o menor desde o início da série histórica, ficando 10,02 pontos porcentuais atrás da média dos últimos cinco anos e 10,08 pontos porcentuais abaixo do mesmo período da safra 2023/24.

As regiões médio-norte e norte do Estado lideram os trabalhos, com 1,64% o 1,59% das áreas semeadas, respectivamente, seguidas da região centro-sul, com 0,90%. O menor avanço na semeadura está relacionado ao atraso na colheita da soja devido ao alto volume de chuvas desde o início do ano.

Com produtividade estimada em 111,72 sacas por hectare, a produção total do Estado está projetada em 45,84 milhões de toneladas. A comercialização da safra 2024/25 alcança 26,66% do total esperado, enquanto a safra 2023/24 já tem 93,66% negociados. No mercado, o milho disponível em Mato Grosso fechou a R$ 54,52 por saca na sexta-feira.

Para a próxima semana, as projeções do NOAA apontam diminuição no volume de chuvas no Estado, o que pode favorecer a colheita da soja e, consequentemente, acelerar a semeadura do milho.