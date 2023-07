Milho/Imea: MT deve colher 50,14 milhões de toneladas na segunda safra 2022/23

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/07/2023 - 13:20 Compartilhe

São Paulo, 04/07 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) revisou para cima a projeção de rendimento da colheita de milho de segunda safra 2022/23, que deve alcançar produtividade de 112,65 sacas por hectare, volume 2,39% acima da estimativa do mês passado. Com a manutenção da área plantada em 7,41 milhões de hectares, o Estado deve produzir, no ciclo 2022/23, 50,14 milhões de toneladas de milho, alta de 6,69% em relação aos números do mês passado e de 14,39% ante a safra 2021/22.

A expectativa mais otimista para o rendimento do grão em Mato Grosso ocorreu pelo “bom desenvolvimento das lavouras até o fim de junho de 2023”, justifica, no boletim. “Além disso, os rendimentos das áreas que estão sendo colhidas vêm confirmando a expectativa de incremento.”

No mesmo boletim, o Imea divulgou os dados atualizados da estimativa de oferta e demanda do milho em Mato Grosso para a safra 2022/23. “Com o ajuste na produção da temporada, a oferta ficou estimada em 50,38 milhões de toneladas, alta de 1,33% ante a perspectiva de junho de 2023”, diz o instituto.

A demanda, por sua vez, foi projetada em 49 milhões de toneladas, alta de 1,47% ante a perspectiva de junho. “Esse incremento foi puxado pelas aquisições públicas, que ficaram estimadas em 250 mil toneladas, devido à divulgação, pelo governo federal, de adquirir milho para formação de estoque nacional”, cita o Imea.

O consumo por outros Estados do milho mato-grossense também foi revisado para 5,09 milhões de toneladas, alta de 11,38% quando comparados com os números do mês passado. “Por fim, com a atualização da oferta e demanda do milho em Mato Grosso, o estoque final para a temporada 2022/23 ficou estimado em 1,38 milhão de toneladas.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias