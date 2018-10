Milho: Imea eleva estimativa de produção de safrinha em MT para 27,6 mi t

São Paulo, 08 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) elevou sua estimativa de produção para a segunda safra de milho de 2017/18 em 0,7% ante a previsão anterior (de agosto), para 27,58 milhões de toneladas. Se confirmada, será a segunda maior produção de milho do Estado, disse o Imea em sua 6ª estimativa para a safrinha de 2017/18.

O instituto manteve sua projeção de área plantada em 4,62 milhões de hectares, 2,56% menor que o apurado na safrinha de 2016/17. Mas aumentou levemente o número de produtividade média das lavouras, para 99,56 sacas por hectare – no levantamento passado, a previsão era de 98,86 sacas/hectare. “Os bons volumes de chuva durante quase todo o período de desenvolvimento das lavouras colaboraram para os rendimentos a campo”, disse o Imea no boletim. Mesmo com o reajuste, o rendimento estimado ainda é 7,04% inferior ao apurado no ciclo passado, de 107,1 sacas/hectare.

A região oeste de Mato Grosso obteve a mais alta produtividade média, 107,38 sacas/hectare. No médio-norte, foi consolidada em 103,55 sacas/hectare. Já no nordeste e no sudeste mato-grossenses, os atrasos na semeadura comprometeram os rendimentos na comparação com a safra passada. Nestas regiões, os rendimentos médios devem se consolidar em 85,53 e 94,17 sacas/hectare, respectivamente.