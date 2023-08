Milho: EUA estabelecem painel para contestar proibição do México a transgênicos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2023 - 9:13 Compartilhe

São Paulo, 18 – Os Estados Unidos estão estabelecendo um painel de disputa sob o acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), para contestar a decisão do México de proibir milho transgênico para consumo humano a partir de 2024 e reduzir gradualmente seu uso em ração animal e aplicações industriais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 17, pela representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai. Mais de 90% do milho cultivado nos EUA é geneticamente modificado, e o México é um de seus principais importadores.

“Os Estados Unidos usaram as ferramentas fornecidas pelo USMCA na tentativa de resolver as preocupações relacionadas às medidas de biotecnologia do México. Hoje, os Estados Unidos estão dando o próximo passo para fazer cumprir as obrigações do México sob o USMCA”, disse Tai em comunicado. Segundo ela, as medidas do México “não são baseadas na ciência e prejudicam o acesso ao mercado que (o país) concordou em fornecer no USMCA”.

O governo mexicano disse que tentará mostrar que suas decisões não violam seus compromissos sob o acordo USMCA e não afetam o comércio. (Com informações da Dow Jones Newswires).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias