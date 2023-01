Milho e soja sobem após cortes do USDA em estimativas sobre colheita de 2022 nos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 12/01/2023 - 20:48 Compartilhe





Por Karl Plume

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de milho e soja subiram nesta quinta-feira depois que o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês) cortou inesperadamente suas estimativas de colheita de 2022 para ambas as safras norte-americanas, o que significa suprimentos menores do que o esperado.

Os contratos futuros de trigo subiram com o apoio do avanço do milho e da soja. Os comerciantes ignoraram amplamente a estimativa do USDA de área plantada de trigo de inverno maior do que o esperado, já que a seca no cinturão agrícola de Plains foi vista restringindo a produção.





O USDA também estimou os estoques trimestrais de milho, soja e trigo dos EUA abaixo das estimativas médias do mercado e reduziu sua perspectiva para a produção de milho e soja na Argentina atingida pela seca, onde alguns traders disseram que mais cortes são necessários.

As previsões coincidem com as preocupações sobre o aperto na oferta global de grãos e o aumento dos preços dos alimentos.

“A maior surpresa foi a revisão para baixo na produção agrícola dos EUA, em particular milho e soja”, disse Terry Reilly, analista sênior de commodities da Futures International.

O contrato do milho de março na bolsa de Chicago subiu 15 centavos, a 6,71 dólares por bushel, o maior ganho em quatro meses. A soja de março subiu 25,50 centavos, a 15,1850 dólares por bushel, enquanto o trigo de março subiu 2,75 centavos, para 7,4275 dólares por bushel.

O efeito do mau tempo sobre a safra na Argentina sustentou os mercados de milho e soja, compensando a pressão das safras abundantes esperadas no vizinho Brasil.

O USDA elevou a projeção para a produção brasileira de soja a 153 milhões de toneladas, ante 152 milhões na estimativa anterior.





(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

