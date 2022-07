Milho e soja se firmam em Chicago em meio a temores com clima dos EUA; mercado aguarda USDA

Por Karl Plume

CHICAGO (Reuters) – Os futuros de milho e soja dos EUA subiram nesta segunda-feira diante de previsões de condições climáticas quentes e secas em todo o cinturão agrícola do Meio-Oeste, bem como de compras técnicas e posicionamento antes do relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, na sigla em inglês), na terça-feira.

No entanto, o mercado diminuiu as altas do overnight, pois os modelos meteorológicos atualizados pareciam um pouco menos ameaçadores para as culturas, e o futuro do trigo ficou mais baixo.

“O mercado se assustou no overnight com aquela previsão de tempo quente e seco, com uma cúpula de calor entrando mais no cinturão do milho. Mas os modelos não se desenvolveram, então parte do prêmio de risco saiu”, disse Don Roose, presidente da U.S. Commodities.

“O milho e a soja estão tentando segurar o relatório de safra amanhã, tentando corrigir algumas das condições de sobrevenda técnica”, disse ele.

O milho na bolsa de Chicago terminou em alta de 5,50 centavos a 6,29 dólares por bushel, enquanto a soja para novembro subiu 8,50 centavos, para 14,05 dólares por bushel.

O trigo na CBOT para setembro caiu 35 centavos para 8,5650 dólres por bushel, depois de atingir a resistência técnica perto de sua média móvel de 20 dias. A venda acelerou à medida que os preços caíram abaixo de sua média móvel de 200 dias.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz em Paris e Naveen Thukral em Cingapura)

((Tradução Redação São Paulo))

