Milho/Conab: prêmios na exportação se refletiram nos embarques em junho

São Paulo, 21/07 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) atribui o bom desempenho das exportações de milho em junho aos prêmios de exportação que, segundo a estatal, estão subindo rapidamente no mercado, “com valores maiores previstos para o final do ano, em razão do atraso na colheita sul-americana e também por conta das chuvas das últimas semanas”. No Boletim Logístico divulgado nesta sexta-feira, a Conab diz que os embarques do cereal em junho somaram 1,03 milhão de toneladas, acima dos 990 mil t de igual período de 2022, refletindo negociações antecipadas.

“Em relação aos preços dos fretes, em Mato Grosso a projeção reportada pelas fontes em maio, para o mês de junho, foi confirmada. Assim, com o avanço da colheita do milho se consolidando, a demanda por frete se aqueceu e o preço teve ligeira alta em quase todas as praças e destinos. Já em Mato Grosso do Sul, o mercado de frete dos grãos com destino à exportação e mercado interno ficou concentrado no escoamento da soja, uma vez que a colheita do milho segunda safra ainda não apresentou volumes significativos neste período”, disse a estatal.

Sobre Goiás, informou que na região de Rio Verde as principais demandas continuam sendo por fretes para os portos de Santos e Guarujá (Baixada Santista). No Paraná, os preços dos fretes para milho apresentaram variação positiva, em função do início das colheitas, disse a Conab.

