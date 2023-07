Milho: colheita da safrinha atinge 47% da área no Centro-Sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 9:16 Compartilhe

São Paulo, 24 – A colheita da safrinha de milho 2023 atingiu 47% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil na quinta-feira (20). Apesar do bom avanço sobre os 36% de uma semana antes, os trabalhos continuaram atrasados na comparação com os 62% do mesmo período do ano passado, conforme levantamento da AgRural.

O ritmo dos trabalhos foi puxado novamente por Mato Grosso e Goiás, onde o tempo mais seco favorece a perda de umidade dos grãos e a entrada das máquinas em campo. Em outros Estados do Centro-Sul, como no Paraná e Mato Grosso do Sul, a colheita ainda não deslanchou por causa da combinação de plantio tardio e alta umidade dos grãos causada por chuva e/ou temperaturas baixas em julho.

No fim de junho, a AgRural elevou sua estimativa de produção de milho na safrinha 2023 do Brasil de 97,9 milhões para 102,9 milhões de toneladas. Com isso, a produção total da temporada 2022/23 (primeira, segunda e terceira safra somadas) é estimada agora em 132,3 milhões de toneladas.

