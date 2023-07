Milho: Brasil deve dominar comércio mundial nos próximos meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 15:05 Compartilhe

Nova York, 20 – O milho do Brasil está mais acessível do que o grão norte-americano no mercado de exportação, o que provavelmente pesará sobre os preços futuros na Bolsa de Chicago (CBOT) no curto prazo. Apesar da alta dos últimos dias, alguns traders veem a pressão como inevitável. “O milho brasileiro mantém um leve desconto na Ásia considerando todos os custos, e há poucas dúvidas de que o Brasil dominará o comércio global de milho durante o verão e o outono (do Hemisfério Norte)”, disse em nota Daniel Flynn, do Price Futures Group. Fonte: Dow Jones Newswires.

