Milho avança em Chicago com dados sobre exportações e etanol

Por Christopher Walljasper

CHICAGO (Reuters) – Os contratos futuros do milho negociados em Chicago avançaram nesta quinta-feira, diante de um otimismo com as exportações norte-americanas e de ajustes de posições antes da publicação do relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA, na sigla em inglês), que ocorrerá na sexta-feira, disseram operadores.

O trigo subiu em meio a temperaturas congelantes na Europa e na região do Mar Negro, que ameaçam as safras do cereal. A soja também terminou o dia com ganhos.

O contrato mais ativo do milho fechou em alta de 19,25 centavos de dólar, a 5,7975 dólares por bushel.

O trigo avançou 12,50 centavos, para 6,2875 dólares o bushel. A soja teve ganho de 6,50 centavos, a 14,1525 dólares/bushel.

A alta do milho ocorreu depois de a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (AIE) indicar que os estoques de etanol do país figuram no menor nível desde de novembro. Além disso, previsões de chuva em boa parte do Meio-Oeste norte-americano ameaçam o plantio do cereal.

“Estamos chegando à temporada de viagens do verão (no Hemisfério Norte) apenas 1 milhão de galões acima das mínimas de outubro, em termos de estoque de etanol”, destacou Mike Zuzolo, presidente da Global Commodity Analytics.

(Reportagem adicional de Gus Trompiz, em Paris, e Naveen Thukral, em Cingapura)

