Milho/AgRural: colheita da safrinha atinge 36% da área no Centro-Sul

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 9:44 Compartilhe

São Paulo, 17/07 – A área cultivada com milho na safrinha 2023 estava 36% colhida no Centro-Sul do Brasil até quinta-feira (13), de acordo com levantamento da AgRural. Os trabalhos tiveram avanço sobre os 27% de uma semana antes, mas continuaram bem atrás dos 53% do mesmo período do ano passado.

Segundo a AgRural, o ritmo poderia ter sido melhor, não fossem as chuvas registradas no Paraná e em Mato Grosso do Sul. “Mas a boa notícia para os produtores dos dois Estados é que a forte queda das temperaturas registrada na madrugada de sexta-feira (14) não chegou a causar geadas em áreas produtoras de milho que ainda não estão em maturação”, comentou a consultoria.

Em Mato Grosso e Goiás, o tempo seco que predominou na semana passada permitiu um avanço mais acelerado dos trabalhos. Os relatos de produtividade que chegam das lavouras dos dois Estados reforçam as estimativas de supersafra.

No fim de junho, a AgRural elevou sua estimativa de produção de milho na safrinha 2023 do Brasil de 97,9 milhões para 102,9 milhões de toneladas. Com isso, a produção total da temporada 2022/23 (primeira, segunda e terceira safra somadas) é estimada agora em 132,3 milhões de toneladas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias