Milho/Agroconsult: produtividade na 2ª safra alcança 100,6 sacas/hectare

02/07/2024 - 20:48

São Paulo, 02 – A produtividade do milho de segunda safra em 2023/24 deverá ser de 100,6 sacas por hectare, 5,2% menor ante a temporada 2022/23. Os números foram divulgados no início da tarde de hoje, em coletiva de encerramento da etapa milho do Rally da Safra, realizada pela Agroconsult.

Segundo o CEO da Agroconsult, André Pessôa, entre os principais Estados produtores, Goiás foi o único com aumento na produtividade em 2023/24, de 119,4 sacas por hectare, alta de 1,9% ante 2022/23. Em contrapartida, Mato Grosso do Sul foi um dos mais prejudicados, devido a condições climáticas desfavoráveis, com redução de 25,5% ante 2022/23, e produtividade de 72,6 sacas por hectare. No Paraná, a perda de produtividade foi maior na região mais próxima a Mato Grosso do Sul, o que resultou um rendimento 6,7% inferior frente à temporada anterior, de 91,4 sacas por hectare. Em Mato Grosso, a redução na produtividade foi de 1,6% ante o ciclo passado, com 118,2 sacas por hectare.

Em 115 dias de trabalho, a equipe do Rally, composta por 115 participantes, percorreu 77.232 quilômetros, tendo visitado 395 produtores e 1.853 lavouras.