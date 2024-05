Milhem Cortaz revela que era espancado pelo avô na infância por causa de ‘abraços’

“Meu avó é o pior cara do mundo para mim. É um cara da roça e que não gostava de carinho de homem e eu era um menino afetuoso. Então toda vez que eu abraçava ele, ele me espancava muito, mas muito. Um homem semianalfabeto, casado com uma professora de português”, disse em entrevista ao canal “Bombou”, por Manoel Soares.

Apesar da violência, o artista perdoou o avô mais tarde através da arte, ao interpretar Aristides Inácio da Silva, pai do presidente Lula no filme “Lula, o Filho do Brasil”, em 2009.

“E aí eu fui fazer o filme do Lula, onde eu fazia o pai do Lula. Fui fazer por dinheiro, porque o início do filme era eu e a Glória Pires, não acreditava muito. Fiz o filme, saí de lá e foi um dos filmes mais importantes, porque fiz o meu avô. E nesse filme eu descobri que o grande vilão da minha vida é o grande super-herói, é o cara mais forte que eu conheci na minha vida”, contou.

Assista a entrevista completa: