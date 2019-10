Milhares vão às ruas em Barcelona pela unidade da Espanha

Milhares de pessoas se manifestaram pela unidade da Espanha, neste sábado (12), em Barcelona, por ocasião da festa nacional, a poucos dias do anúncio da sentença para os dirigentes separatistas catalães pela tentativa de secessão de 2017.

A habitual marcha convocada na metrópole catalã pelo dia da Hispanidade, que celebra a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492, reuniu 10.000 pessoas, de acordo com a Polícia Municipal. Nos últimos dois anos, este número chegou a uma multidão de pelo menos 65.000.

Organizada pelo grupo Movimento Cívico Espanha e Catalães, sob o lema “A Catalunha de todos”, a manifestação seguiu pelo passeio de Gracia e terminou na praça Catalunha, repleta de bandeiras da Espanha.

O protesto acontece às vésperas da sentença do Tribunal Supremo para 12 dirigentes separatistas julgados pela frustrada tentativa de secessão de 2017, quando promoveram um referendo ilegal e declararam uma efêmera república.

A sentença é esperada para o início da próxima semana e pode significar pesadas penas de detenção para os réus. Nove deles já estão cumprindo prisão preventiva desde o final de 2017 e início de 2018. Se forem condenados, os separatistas prometem fortes mobilizações na região.

Em Madri, a festa nacional foi realizada com o tradicional desfile militar presidido pelos reis Felipe e Letizia, acompanhados do chefe de governo socialdemocrata, Pedro Sánchez.

Em pré-campanha para as eleições legislativas de 10 de novembro, o ato também reuniu líderes dos partidos da oposição de direita, assim como os presidentes das 17 regiões do país – à exceção da Catalunha e do País Basco, como tem acontecido nos últimos anos.