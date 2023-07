Milhares são forçados a fugir de incêndio na ilha de Rodes

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 22/07/2023 - 18:31 Compartilhe

Navios foram enviados para resgatar turistas e moradores presos no popular destino turístico da Grécia. Temperaturas altas, seca e ventos contribuíram para que fogo se espalhasse.Milhares de pessoas foram retiradas neste sábado (22/07) de casas e hotéis na ilha grega de Rodes, um popular destino turístico, que vem sendo afetada há cinco dias por um grande incêndio florestal.

Três embarcações da guarda costeira, um bote salva-vidas do exército e 30 veleiros particulares ajudaram na evacuação de pelo menos 2 mil pessoas, incluindo turistas, disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Yannis Artopios.

Ele disse que todos os visitantes foram evacuados com segurança dos hotéis e casas alugadas em Rodes.

No sábado, as autoridades disseram que os incêndios florestais saíram do controle no início do dia nas proximidades da vila de Laerma.

"É o incêndio mais difícil que temos que combater", disse o corpo de bombeiros. Duas vilas e vários hotéis foram evacuados devido à fumaça da vila de Laerma.

"A formação de fumaça é tão forte que você mal consegue respirar", disse Konstantinos Traraslias, vice-prefeito de Rodes, ao canal de notícias Skai, de Atenas.

Aviões e helicópteros enviados para combater incêndio

Apesar de receberem reforços, incluindo aviões equipados para despejar água em focos de incêndio, os bombeiros têm tido dificuldades para controlar as chamas.

Mais de 200 bombeiros e 40 carros de bombeiros estavam operando no local, auxiliados por três aviões e cinco helicópteros, disse o porta-voz do corpo de bombeiros.

A equipe também inclui reforços da Eslováquia. Há relatos de que Israel, Jordânia e Turquia também enviaram reforços.

Anteriormente, o incêndio estava confinado ao centro montanhoso da ilha, mas com a ajuda dos ventos, temperaturas muito altas e condições de seca, ele se espalhou em direção à costa leste.

O corpo de bombeiros alertou sobre o alto risco de novos incêndios neste domingo em Rodes, mas também na ilha de Evia e na parte leste do continente grego.

Embora os especialistas em meteorologia prevejam uma breve pausa na onda de calor na segunda-feira, eles alertaram que a onda será retomada na terça-feira e poderá durar pelo menos até a próxima sexta-feira.

bl (AP, Reuters, dpa)

