Milhares protestam em Barcelona contra possível anistia para separatistas catalães

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/10/2023 - 10:14 Compartilhe

Milhares de pessoas protestaram neste domingo (8) em Barcelona contra a anistia que a esquerda está negociando com os partidos separatistas catalães, para obter o seu apoio indispensável à posse do socialista Pedro Sánchez como chefe do governo espanhol.

Com gritos de “Não à anistia” e “Puigdemont na prisão”, em referência ao ex-presidente regional catalão e líder da fracassada tentativa de secessão na Catalunha em 2017, os manifestantes agitaram os seus cartazes e bandeiras espanholas ao longo do Paseo de Gracia da capital catalã.

O protesto, sob o lema “Não em meu nome: nem anistia, nem autodeterminação”, foi convocado pela plataforma anti-independência da Sociedade Civil Catalã, mas contou também com a presença do líder do Partido Popular (PP, conservadores), Alberto Núñez Feijóo, e o líder do partido de extrema direita Vox, Santiago Abascal.

Tanto a direita como a extrema direita opõem-se fortemente ao indulto aos separatistas catalães com processos judiciais pela sua participação na fracassada secessão de 2017, exigida pelos independentistas em troca do seu apoio à tomada de posse de Sánchez.

“Isto não é uma anistia que procura a reconciliação, o que procura exclusivamente é a presidência do governo”, defendeu Feijóo, que na semana passada fracassou na sua tentativa de ser empossado como presidente do governo.

Depois de não conseguir obter o apoio do Parlamento, o rei de Espanha, Felipe VI, encarregou na terça-feira Sánchez de ser agora candidato à posse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias