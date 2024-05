Milhares protestam contra a participação de Israel no Eurovisão

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 11/05/2024 - 6:31 Para compartilhar:

Segundo a polícia sueca, mais de 10 mil se manifestaram contra a participação de Israel na final do Festival Eurovisão da Canção 2024, em Malmö. A israelense Eden Golan está escalada com a música "Hurricane".Cerca de 10 mil foram nesta quinta-feira (09/05) às ruas de Malmö, na Suécia, protestar contra a participação de Israel no Festival Eurovisão da Canção 2024 (Eurovision), poucas horas depois da israelense Eden Golan chegar à final do concurso com apoio de votos populares com a música Hurricane.

Entre os manifestantes em Malmö, estava a ativista climática sueca Greta Thunberg.

Em janeiro, alguns artistas da Suécia, país que sedia a competição neste ano, já haviam se juntado a apelos de colegas da Islândia e da Finlândia em um manifesto que acusa Israel de cometer "crimes de guerra" no conflito contra o Hamas na Faixa de Gaza.

"O que está acontecendo em Gaza é um desastre humanitário", afirma o manifesto direcionado à União Europeia de Radiodifusão (EBU), organizadora do Eurovisão. A carta critica a permissão para que Israel participasse do concurso de música.

A Suécia venceu o Eurovisão em 2023, levando a competição para seu país pela sétima vez. A final do festival será realizado neste sábado, na cidade de Malmö.

Barricadas ao redor do Malmö Arena

Barricadas de metal e grandes blocos de concreto foram colocados ao redor do Malmö Arena, estádio onde acontece a final da competição.

A polícia local recebeu apoio de colegas dinamarqueses e noruegueses, embora considere que até agora os protestos foram "tranquilos". Os atos contaram com fogos de artifício lançados com as cores da bandeira dos territórios palestinos e gritos dos participantes como "do rio ao mar, a Palestina será livre" e "Israel é um estado terrorista".

Os organizadores dos protestos dizem que planejam marchar novamente antes da final, no sábado.

Israel alerta cidadãos, e EBU diz que evento é apolítico

O governo israelense emitiu um alerta aos seus cidadãos, citando "preocupação" de possíveis ataques e vaias altas durante a apresentação de Eden Golan no ensaio geral.

A EBU decidiu que Israel tem permissão para competir, apesar de meses de oposição contra a participação do país em meio à guerra entre Israel e o Hamas. No entanto, Golan teve de mudar o título e a letra de sua música. Originalmente, o título era October Rain (Chuva de outubro), o que parecia ser uma referência ao ataque terrorista do Hamas a Israel em 7 de outubro, o que desencadeou a guerra atual.

A EBU afirma que o Eurovisão é apolítico, mas críticos da participação de Israel apontam que em 2022 a Rússia foi banida da competição após a invasão da Ucrânia, e que Belarus também já havia sido excluída um ano antes, por causa de sua forma de lidar com os direitos humanos e com a liberdade de imprensa. A competição deste ano também proíbe a exibição de bandeiras dos territórios palestinos.

lr/bl (AFP, DPA, Reuters)