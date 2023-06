Milhares de torcedores fazem em Sydney contagem regressiva para Copa do Mundo Feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/06/2023 - 14:22 Compartilhe

Milhares de fãs de futebol fizeram uma caminhada em Sydney neste domingo marcando os 25 dias para o início da Copa do Mundo Feminina, que será realizada na Austrália e na Nova Zelândia.

A Fifa calculou que cerca de 4.000 pessoas enfrentaram o frio para participar do evento matinal na Sydney Harbour Bridge.

O torneio de 32 seleções começará nos dois países da Oceania em 20 de julho, quando as australianas, conhecidas como ‘Matildas’, enfrentarão a Irlanda em Sydney enquanto as neozelandesas vão jogar contra a Noruega em Auckland.

A Fifa diz que mais de um milhão de ingressos foram vendidos para as 64 partidas em nove cidades-sede, superando as vendas do Mundial anterior, de 2019 na França.

Rhiannon Martin, dirigente da Fifa e chefe da organização do Mundial, disse à AFP que espera que o torneio deste ano seja um “divisor de águas” para o futebol feminino na Austrália.

“Vimos como o futebol feminino cresceu nos últimos anos”, afirmou Martin.

A Fifa anunciou que cada jogadora da Copa do Mundo receberá pelo menos US$ 30.000 (R$ 143.390 na cotação atual) em prêmios em dinheiro, enquanto as vencedoras receberão US$ 270.000 cada (R$ 1.291.440)

Martin destacou que o aumento do prêmio em dinheiro revela que “o futebol feminino está sendo valorizado”.

James Johnson, diretor-executivo da Football Australia, disse à AFP que o prêmio está “começando a diminuir a diferença” entre as recompensas dos torneios masculino e feminino.

“Ainda temos os próximos quatro anos para trabalhar, mas estamos muito orgulhosos do aumento para esta Copa do Mundo”, acrescentou.

