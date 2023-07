Milhares de pessoas são retiradas na China e Vietnã por causa de ciclone

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 13:52 Compartilhe

Dezenas de milhares de pessoas foram retiradas, nesta segunda-feira (17), no sul da China e no Vietnã, onde diversos voos foram cancelados, devido à chegada de um ciclone, de acordo com as autoridades locais.

A administração meteorológica chinesa afirmou que o ciclone Talim tocou o solo no litoral da província de Guangdong às 22h20 locais (10h20 no horário de Brasília).

Segundo essa mesma agência, são previstos fortes ventos e chuvas torrenciais na noite desta segunda no litoral de Guangdong até Hainan.

Foi emitido um alerta laranja, o segundo mais alto em uma escala de quatro.

A tempestade deve perder força na manhã de terça-feira e “se enfraquecer e se dissipar no norte do Vietnã” na quarta-feira.

Segundo os cientistas, espera-se que os ciclones se tornem cada vez mais fortes devido ao aquecimento global.

Pelo menos 1.000 pessoas já foram retiradas da cidade de Yunfu, na província de Guangdong, segundo o jornal Southern Daily.

As transações financeiras na Bolsa de Hong Kong, um dos centros financeiros mais importantes do mundo, foram suspensas.

A maioria dos ônibus já não circula pela cidade e mais de 1.000 passageiros foram afetados pelos cancelamentos e atrasos nos voos, segundo a autoridade aeroportuária de Hong Kong.

O aeroporto de Macau cancelou 80 voos.

Pediu-se aos navios que rodeavam a ilha de Hainan que retornassem rapidamente ao porto, já que se esperam ondas de até 6 metros de altura nas próximas horas.

No Vietnã, as autoridades se preparavam para retirar 30.000 pessoas das províncias de Quang Ninh e Hai Phong, que seriam as mais afetadas a partir de segunda à tarde.

O ciclone “poderia ser um dos mais importantes no golfo de Tonkin nos últimos anos”, segundo o órgão vietnamita encarregado das catástrofes.

